شاهد.. عابثون يشوّهون جداريات منتزه الحاجب بعنيزة

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم:

طالت يد التخريب اللوحات الجدارية، التي رسمتها مجموعة من الرسامات بمهرجان ألوان الربيع بعنيزة، ووضعنها ليستمتع بمشاهدتها زوار منتزه الحاجب بعنيزة.

وفُوجئ زوّار المنتزه بالتشويه الذي طال اللوحات، بكتابات غير لائقة، وتشويهات أفقدت اللوحات الكثير من جمالياتها.

وطالب الزوار، بمحاسبة المسؤول عن هذا العبث، ووضع حدٍّ لهذه التصرفات الصبيانية، من خلال حماية تلك اللوحات بوضع حواجز، مؤكدين أنَّ هذا الفعل منافٍ للأخلاق الحميدة.

يُذكر أن عدد من الرسامات قامن برسم تلك اللوحات مجاناً، أثناء إقامة مهرجان “ألوان الربيع” الذي اختتمت فعاليته أخيراً.

وأثارت اللوحات إعجاب عددٍ كبيرٍ من زوار المنتزه، مما جعل الرسامات يتركنها في مكانها، بغية إمتاع المتنزّهين طيلة أيام العام.

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