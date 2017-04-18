شاهد.. عبث وتخريب بعد انتهاء حفل أبها الكبير!

المواطن - رائد القرفي - أبها

وثّق أحد حضور عاصمة السياحة العربية بأبها، مساء اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الحفل، مشاهد مؤسفة وفوضى عارمة سببها بعض الشباب الذين كادوا أن يفسدوا جمال حفل أبها الكبير وبهجة وفرحة الأهالي بهذه المناسبة السياحيّة الفريدة من نوعها.

وبعد فراغ العابثين والاستمتاع بالحفل البهيج، بادروا باختلاق الفوضى والعبث بالمرافق العامة بالقرب من مقر الحفل، وممشى الورد وسط مدينة أبها دون الاكتراث بأحد كائنًا من كان، على الرغم من الجهود الكبيرة والواضحة لشرطة منطقة عسير، وكافة القطاعات واللجان العاملة لإنجاح هذه التظاهرة الكبيرة.

الجدير بالذكر أنّ هذه الظواهر تكثر من بعض الشباب في المناسبات العامة والرسميّة بالمنطقة بشكل يفقد المناسبة جمالياتها.



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