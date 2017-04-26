شاهد.. ماذا قالت أحلام بعد دخول مدبرة منزلها الإسلام؟
فيديو شهد تفاعل واضح ومشاركة واسعة النطاق

شاهد.. ماذا قالت أحلام بعد دخول مدبرة منزلها الإسلام؟

2017/04/26
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
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المواطن - وكالات

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو نشرته الفنانة أحلام، يبيّن اعتناق مدبرة منزلها الدين الإسلامي.
وبيّن المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، وثيقة صادرة عن المحكمة الإبتدائيّة توضح اعتناق مدبرة المنزل الفلبينية التي تدعى جوديت، الدين الإسلامي، ليصبح اسمها جنان بعد دخولها الإسلام.
وكتبت أحلام: “بفضل من الله تعالى، تم اعتناق مدبرة منزلي جوديت أورتجا الإسلام، وأصبح اسمها جنان. أسأل الله لها الجنان، وأدعو لها بالثبات”.


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