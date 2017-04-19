شيك من سعودي لفنانة بحرينيّة بـ 7 ملايين ريال بشرط واحد!

المواطن- الرياض

صورة لشيك مزعوم، تسببت في حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي، لسببين، الأول أنه يحمل رصيدًا ضخمًا معروضًا على الممثلة البحرينية شيلاء سبت مقابل الزواج منها، والسبب الثاني أنّ الشيك صادر من البنك السعودي للاستثمار بقيمة 7 ملايين ريال.

ويظهر أّن الشيك الذي تتحفظ “المواطن” على نشرهّ ملك “للسيدة شيلا محمد سبت مقابل عقد زواج إذا وافقت”.

وشيلاء البالغة من العمر 27 عامًا من عائلة فنية ووالدتها الممثلة فاطمة إسماعيل، وأختيها واحدة مغنية والأخرى ممثلة.

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