صحي طويق يطلق مبادرة الموظف والقسم المثالي بجوائز مائة ألف ريال

المواطن - خالد العيسي - الرياض

وقّعت إدارة مركز صحي طويق بقطاع غرب الرياض الصحي اتفاقية تعاون لإطلاق مبادرة الموظف والقسم المثالي.

وأوضح الدكتور تركي الحميداني مدير المركز لـ”المواطن” أن المبادرة تأتي بالتعاون مع إدارة مجلة أسنان الطبية وذلك لتحفيز الموظفين بالمركز وإكسابهم روح التعاون في الفريق الواحد من خلال جوائز عينية يبلغ مجموعها سنوياً (100,000) ريال مقدمه من رئيس مجلس إدارة مجلة أسنان الطبية رجل الأعمال نور الرويبح.

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