صرخ “اعتدى على محارمي” وضربه بالساطور.. واقعة مخيفة في الرياض!

المواطن- الرياض

“اعتدى على محارمي”.. قال هذه الكلمات وهو ينزل من سيارته مندفعًا تجاه شاب، وفجأة ضربه بالساطور في رأسه وفخذه وهو يصرخ.

والمشهد ليس من فيلم أجنبي عن ظاهرة البلطجة، بل واقعة شهدها طريق العزيزية في الرياض، حيث تعدى شاب على آخر بالساطور ما أدى لإصابته بجروح قطعية، وذلك لاعتدائه على محارمه والتلفظ على شقيقته بشكل غير لائق عند “المدرسة”.

ولم يتوقف الرجل بعد ضرب الشاب بالساطور، بل حاول الاعتداء عليها أكثر ولكن منعه المتواجدون في الشارع، ليهرب المجني عليه، ويختفي في أحد العقارات قبل أن يفتك به “صاحب الساطور”.

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