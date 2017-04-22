2017-04-22 m3amer الرئيسيةاخبار رئيسية أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل 2017/04/22 الساعة 10:23 مساءً - فياخبار رئيسية, حصاد اليوم 200645 1٬142 طباعة المواطن – واس صدر اليوم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. من وزارات الداخلية والدفاع والحرس ورئاسة الاستخبارات . "> المزيد من الاخبار المتعلقة : الرياضة العالمية بالفيديو.. قميص توتي يتجه للفضاء للمرة الأولى في التاريخ برشلونة يعلن رحيل نيمار.. تعرف على التفاصيل ليفربول يتحدى أتلتيكو بنهائي كأس أودي بالفيديو.. ليفربول يقسو على بايرن ميونخ بثلاثية في كأس أودي بالفيديو.. فوز أتلتيكو مدريد على نابولي في كأس أودي السياحة والسفر بالصور.. تونس العذراء درة مكنونة لم يكتشفها العرب حتى الآن الحكير: إقبال عالمي على المشاركة بمهرجان الرياض التالي بعد نجاح النسخة 13 مهرجان الكوميديا الدولي الثالث ينطلق في أبها .. والنمر والمنصور وعرفات في مقدمة المكرمين بأمر سلطان بن سلمان .. استمرار أعمال التنقيب في موقع جرش الأثريّ لأول مرة بالمملكة.. عروض أكروباتية عالمية بمهرجان الرياض للتسوق تيوب المواطن بالفيديو.. حمد بن جاسم يعترف بتصفية الثوار السوريين المخالفين لأجندة قطر شاهد.. متهور يتسلق بناية دون استخدام أدوات حماية شاهد.. أغرب طريقة قد تراها لصيد الطيور! شاهد.. خبّاز يصنع كعكة على شكل سيارة يمكن التحكم بها عن بُعد شاهد.. رجل يتصدى لجريمة سطو مسلح على بنك بشجاعة فيسبوك