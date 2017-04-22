2017-04-22 m3amer الرئيسيةاخبار رئيسية أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل 2017/04/22 الساعة 10:23 مساءً - فياخبار رئيسية, حصاد اليوم 60295 175 طباعة المواطن – واس صدر اليوم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. من وزارات الداخلية والدفاع والحرس ورئاسة الاستخبارات . "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. نجاة سياح من هجوم 7 نمور شرسة فيديو مروع.. سيارة تطير في الهواء وتصطدم بحافلة شاهد.. لحظة تحطم طائرة في عرض جوي بالفيديو والصور.. آي باد يثير غضب ثور هائج بالفيديو.. نجاة ركاب طائرة من الموت المحقق بعد تحطم محركها الرياضة العالمية إيسكو: استمتعنا بموسم تاريخي.. والتمديد مع ريال مدريد اقترب غريزمان يُمدد عقده مع أتلتيكو مدريد بوفون: سأواصل اللعب بعد المونديال بشرط! هارت: هناك ما يكفي من الاحترام مع مانشستر سيتي صحفي إنجليزي: زلاتان مطلوب في العين الإماراتي فيسبوك