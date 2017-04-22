2017-04-22 m3amer الرئيسيةاخبار رئيسية أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل 2017/04/22 الساعة 10:23 مساءً - فياخبار رئيسية, حصاد اليوم 94420 377 طباعة المواطن – واس صدر اليوم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. من وزارات الداخلية والدفاع والحرس ورئاسة الاستخبارات . "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. بقرة تركل امرأة بطريقة مروعة شاهد.. ثعبان عملاق يبتلع ماعزاً ويعجز عن الحركة بالفيديو .. تصرف بسيط يعكس إنسانيّة عظيمة .. امتنع عن نقل الشعير من أجل فرخ طير بالفيديو .. الشيخ #ناصر_القطامي في تهجد ليلة الـ 25 من رمضان بالفيديو.. رجال الأمن في الحرم.. إنسانية تسابق الروحانية الرياضة العالمية نجم موناكو هدف ريال مدريد في ميركاتو الصيف روسيا لحسم التأهل أمام البرتغال في كأس القارات لاعب مانشستر سيتي معروض على ميلان رئيس ريال مدريد: لم نفكر في التعاقد مع ميسي لهذا السبب! وزير المالية الإسباني عن رونالدو: لا أحد يعد مجرماً حتى تثبت إدانته! فيسبوك