2017-04-22 m3amer الرئيسيةاخبار رئيسية أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل 2017/04/22 الساعة 10:23 مساءً - فياخبار رئيسية, حصاد اليوم 115345 471 طباعة المواطن – واس صدر اليوم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. من وزارات الداخلية والدفاع والحرس ورئاسة الاستخبارات . "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن بالفيديو.. امرأة تلد على قارعة الطريق والشرطة تتدخل شاهد.. رد فعل طفلة تتناول المشروبات الغازية لأول مرة شاهد.. مضاربة ولكمات بين صاحب متجر ولص شاهد.. مشاجرة بين طلاب أمام مدرسة والأمن يضبط طالبين شاهد.. اشتعال النار في المياه بالكويت بسبب الحرارة! الرياضة العالمية نجوم تشيلي في مواجهة الماكنات الألمانية مبابي يفتح الباب أمام شكوك استمراره مع موناكو! برشلونة يُفعل الشراكة مع راكوتن بدلًا من الخطوط القطرية باريس سان جيرمان يحافظ على ماركينيوس حتى 2022 ساؤول يُمدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2026 فيسبوك