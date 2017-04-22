2017-04-22 m3amer الرئيسيةاخبار رئيسية أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل 2017/04/22 الساعة 10:23 مساءً - فياخبار رئيسية, حصاد اليوم 130060 589 طباعة المواطن – واس صدر اليوم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. من وزارات الداخلية والدفاع والحرس ورئاسة الاستخبارات . "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن بالفيديو.. احتراق مركبة ثلاثيني مستهتر قاد مركبته عكس السير بالطريق السريع شاهد.. طفل يقتل طفلة عمرها عامان بطريقة مروعة شاهد.. سقوط مروع لشاب أثناء استعراض مهاراته الرياضية شاهد.. ثور يسحل رجلاً ويقذف به في الهواء فيديو مروع.. تمساح يلتهم جثة ضحية تحطم طائرة الرياضة العالمية هنا موعد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس في دوري أبطال إفريقيا ثنائي ألماني على رادار برشلونة تشيلسي يقترب من ضم مدافع روما بالأرقام.. أغلى 5 صفقات في الكرة الإنجليزية والعالمية ديفو يودع الطفل برادلي برسالة مؤثرة جدًّا فيسبوك