2017-04-22 m3amer الرئيسيةاخبار رئيسية أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل 2017/04/22 الساعة 10:23 مساءً - فياخبار رئيسية, حصاد اليوم 141115 709 طباعة المواطن – واس صدر اليوم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. من وزارات الداخلية والدفاع والحرس ورئاسة الاستخبارات . "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. أسرع الأشخاص حول العالم! شاهد.. حافلة تضرب رجلًا خلال بث مباشر! شاهد.. سرقة سيارة امرأة تركتها في وضع التشغيل شاهد.. 18 مليون مشاهدة لشرطي يخاف من سلحفاة شاهد.. حصان ماكر يخدع صاحبه أثناء شُربه من نهر الرياضة العالمية ميلان يُعلن تمديد عقد دوناروما حتى 2021 بالصورة.. رسالة وداع لوكاكو لناديه السابق بعد الانتقال إلى مانشستر يونايتد مايكل كاريك قائد مانشستر يونايتد الجديد بعد رحيل روني هذا ما قاله راموس بعد انتقال خاميس إلى بايرن ميونيخ! مانشستر يونايتد يقترب من ضم بيرسيتش فيسبوك