2017-04-22 m3amer الرئيسيةاخبار رئيسية أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل 2017/04/22 الساعة 10:23 مساءً - فياخبار رئيسية, حصاد اليوم 151840 805 طباعة المواطن – واس صدر اليوم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. من وزارات الداخلية والدفاع والحرس ورئاسة الاستخبارات . "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن بالفيديو.. خسائر قطر تتوالى والباكر يوصل المسافرين بنفسه في المطار الخاوي بالفيديو .. ترامب يشعل ضجّة إعلامية بإحراج سيّدة فرنسا الأولى شاهد.. كتاكيت تستبق موعد فقسها بسبب شدة الحرارة في البحرين شاهد.. الرحلة الأخيرة لسبعيني طار بمظلة هوائية فأفلت منه حزام الأمان! مشهد صادم.. بالفيديو: لحظة انتحار شاب بإلقاء نفسه من أعلى برج كهربائي! الرياضة العالمية بالفيديو.. أول أهداف محمد صلاح بقميص ليفربول طرد باولينيو بسبب برشلونة! وافد مانشستر سيتي الجديد أغلى لاعب كرة إنجليزي بعد انتقاله رسميًّا إلى ميلان.. بونوتشي الأعلى أجرًا في الدوري الإيطالي سيميدو: سأقدم كل ما لدي من أجل برشلونة فيسبوك