2017-04-22 m3amer الرئيسيةاخبار رئيسية أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل 2017/04/22 الساعة 10:23 مساءً - فياخبار رئيسية, حصاد اليوم 171375 964 طباعة المواطن – واس صدر اليوم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. من وزارات الداخلية والدفاع والحرس ورئاسة الاستخبارات . "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. رجل يستدرج كوبرا ويمسكها بيديه العاريتين! شاهد.. انشغل البائع فسرق منه آيفون 6! فيديو طريف.. فأر يسرق النقود من حقيبة نسائية بحيلة ذكية شاهد.. أطرف مواقف أطفال يمارسون البولينج شاهد.. شاب مغامر يستدرج كوبرا ويمسكها بيديه الرياضة العالمية موراتا يصل لندن ويتحدث عن كونتي بالفيديو.. باريس سان جيرمان يتلاعب بروما شاهد.. رسائل نارية في وداع موراتا وريال مدريد تفاصيل الصفقة وأول تصريح للاعب موراتا بعد انتقاله إلى تشيلسي بالصورة.. تشيلسي يقوم بحذف بيان التعاقد مع موراتا! فيسبوك