2017-04-22 m3amer الرئيسيةاخبار رئيسية أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل أمر ملكي بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل 2017/04/22 الساعة 10:23 مساءً - فياخبار رئيسية, حصاد اليوم 182395 1٬041 طباعة المواطن – واس صدر اليوم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. من وزارات الداخلية والدفاع والحرس ورئاسة الاستخبارات . "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. حافلة تسحل طفلة أمام أعين والدتها شاهد.. لحظة انفجار مطعم بسبب حريق في الصين شاهد .. شبح خادمة من القرن الـ 18 يرعب روّاد قصر تريون! بالفيديو.. انفجار هائل يهز مدينة هانغتشو الصينية شاهد.. سقوط مروع لشاب من أعلى منزل الرياضة العالمية ميندي: وافقت على الانتقال إلى مانشستر سيتي بسبب! بيل يكشف تفاصيل حواره مع لوكاكو عقب انتهاء مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد! رسميًّا.. بيرنارديسكي يُدافع عن ألوان يوفنتوس حتى 2022 بعد إقناع ميسي.. نيمار مستمر مع برشلونة مانشستر سيتي يضم أغلى مدافع في التاريخ فيسبوك