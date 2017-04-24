أول قرار لأمير الباحة : قيمة إعلانات الترحيب والاحتفال للجمعيات الخيرية

المواطن – عبدالعزيز الشهري – الباحة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالامارة بأنه على من يرغب التهنئة بأن تحول قيمة الإعلانات الترحيبية والاحتفال الى الجمعيات الخيرية مع موافاة مكتب سموه بالإمارة بذلك شاكراً للجميع مشاعرهم النبيلة وتهنئتهم المقدره ومتمنيًا بان يكون عند حسن ظن الجميع مبتهلا إلى الله بأن يوفقه في خدمة المنطقة واهلها الأعزاء .

وأكد سموه أنه سيسعى الى إكمال مسيرة التنمية والتطور بالمنطقة والعمل على تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة يحفظها الله والتى لم تألوا جهدا في خدمة المواطن في كافة مناحي الحياة داعيا الله سبحانه وتعالى بان يعينه على حمل الأمانة .

وأضاف سموه ” تستحق الباحة منا العمل الدؤوب للوصول لما يتطلع اليه اَهلها باعتبارها من اهم مناطق الجذب السياحي وذات طبيعة وغطاء نباتي مميز تحتاج الى عدد من المشاريع السياحية..

وقال سمو امير الباحة ” سأكون بين أهلي بالباحة وسوف اسعد بلقائهم والاستماع الى احتياجاتهم وتطلعاتهم لمنطقتهم تنمويا واقتصاديا .

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