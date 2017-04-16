عاجل .. إنهاء عقود معلمي الرياضيات وإحلال خريجين سعوديين

المواطن- الرياض

أمر وزير التعليم الدكتور، أحمد العيسى، بإنهاء عقود معلمي الرياضيات المتعاقدين بنهاية هذا العام الدراسي الحالي 1437-1438.

والقرار يأتي بهدف إحلال الخريجين السعوديين، بناء على بيانات أكّدت تقدمهم للوظائف التعليميّة في تخصص الرياضيات.

وشكر العيسى بحسب الخطاب الذي حصلت “المواطن” على نسخة منه، المتعاقدين على إسهامهم في تطوير التعليم منوهًا في تعميمه على إدارات التعليم بإبلاغ المتعاقدين بوضعهم قبل نهاية العام الدراسي.

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