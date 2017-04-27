إيداع معاش شعبان ومبالغ الغذاء والكهرباء لمستفيدي الضمان

المواطن - الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، مبلغ معاشات شهر شعبان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية د. عبدالعزيز الفريان، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها لمستحقي الضمان الاجتماعي بلغت 1,235,870,000 مليار ريال لـ854,730 ألف أسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي.

وأضاف الفريان، أن الوزارة أودعت اليوم أيضاً المساعدات النقدية لشهر شعبان لأجل الغذاء لـ780,091 ألف مستفيد، بقيمة إجمالية وصلت إلى 172,128,000 مليون ريال، كما قامت بإيداع المبالغ الخاصة ببرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء لـ797,015 ألف مستفيد، بإجمالي وصل إلى 91,965,000 مليون ريال، ليصل المبلغ المودع الإجمالي الخاص بشهر شعبان إلى 1,499,963,000 مليار ريال.

وأكد الفريان، أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي عملت خلال الفترة المنصرمة على إنهاء إجراءات الصرف، مع حثها للمستفيدين على الإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية، وفتح حساب بنكي شخصي، للتعجيل بنقل مخصصاتهم المالية في الحساب الشخصي للمستفيد.

وأشار المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي إلى أنه تم صرف معاش شهر شعبان للحالات التي اجتازت البحث الآلي الشهري، وتم التأكد من استيفائها لشروط أهلية الاستحقاق، وإيداع استحقاقاتهم في حساباتهم المباشرة عن طريق “الآيبان”، أو من خلال بطاقات الضمان الاجتماعي مسبقة الدفع “مدى”.

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