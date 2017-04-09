إيقاف مجمع طبي ومستشفى خالفا نظام الضمان الصحي

المواطن - الرياض

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، قرارين بإيقاف اعتماد مجمع طبي ومستشفى خاص عن العمل في التأمين الصحي، بعدما رصدت الفرق الميدانية عددًا من التجاوزات والمخالفات لأحكام نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.

وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين أنَّ “مقدمي خدمات الرعاية الصحية ممن تم إيقاف اعتمادهم تم إبلاغهم بالالتزام بالاستمرار في تقديم الخدمات التأمينية كافة، لأي مؤمن عليه، تحت التنويم حالياً أو من صدرت له موافقات علاجية سابقة”.

وأشار إلى أنَّ “المجلس ممثلاً في أمانته العامة، ملتزم بالقيام بواجباته وتحمل مسؤولياته الرقابية والإشرافية والتنظيمية لحماية صناعة سوق التأمين الصحي من أي مخالفات، وحفظ حقوق ما يربوا عن 11.8 مليون مؤمن عليه، إضافة إلى ضبط الإشراف والرقابة على سوق التأمين الصحي، والتأكد من الإلتزام بالعمل وفق نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية”.

و أهاب الحسين بجميع المؤمن عليهم بالاستفادة من قنوات الاتّصال التي تقدم معلومات النظام كافة، أو اللائحة التنفيذية أو الوثيقة الموحدة، إضافة إلى إستقبال الملاحظات والشكاوى، وذلك عبر القنوات التالية:

مركز الاتصال الموحد رقم 920001177

البوابة الإلكترونية للمجلس

تطبيق الهواتف الذكية على منصتي android و iOS

منصات التواصل الاجتماعي في “تويتر” و”فيسبوك” @CCHIKSA

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :