استشهاد 4 ضباط و8 ضباط صف بسقوط مروحية سعودية في مأرب

المواطن - واس

استشهد أربعة ضباط، وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية، بعد سقوط مروحية في مأرب باليمن.

وأعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في بيان لها اليوم، أنه وفي صباح اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 1438هـ الموافق 18 / 4 / 2017م، سقطت طائرة عمودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، ونتج عن الحادث استشهاد أربعة ضباط، وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية، ويجري حالياً التحقيق في أسباب الحادث.

ودعت القيادة الله بأن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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