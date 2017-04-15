الإسكان تطلق الدفعة الثالثة من برنامج “سكني” .. هنا الأسماء

المواطن – شريف النشمي

أعلنت وزارة الإسكان اليوم السبت تفاصيل الدفعة الثالثة من حملة سكني.

وأوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن منتجات الدفعة الثالثة ستبلغ 18800 منتجاً، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على إيجاد منتجات تتراوح أسعارها بين 250 و 700 ألف ريال، وتهدف خلال 5 سنوات قادمة إلى مضاعفة قيمة التمويل العقاري في المملكة بحدود 280 مليار ريال إلى أن نصل 550 مليار ريال.

ويمكن الاطلاع على الأسماء عبر موقع “سكني” على الرابط: هنا

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







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