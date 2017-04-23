الإطاحة بـ7 شباب أركبوا فتاة بسيارتهم رغمًا عنها في عرعر

المواطن - عرعر

تمكنت شرطة منطقة الحدود الشمالية من ضبط 7 شباب أرغموا فتاة على الركوب معهم رغما عنها في عرعر.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطه منطقه الحدود الشماليه العقيد الدكتور عويد بن مهدي العنزي أنه عند الساعه السادسه من مساء يوم الجمعه الماضي تبلغ مركز شرطه الفيصليه من قبل مواطن عن قيام سبعه أشخاص مجهولين بالدخول إلى منزل شقيقته بحي الصالحيه حيث لم يكن في المنزل إلا الأبناء الصغار ووالدهم المعاق، وقاموا بارغام ابنتها البالغه من العمر (14) عاما بمرافقتهم رغما عنها واصطحابها في سيارتهم وقد تمكنت الفتاه من العودة إلى منزلها بعد فتره بسيطه بعد أن قاموا بإنزالها.

وأضاف العنزي أنه من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن مركز شرطه الفيصلية بالتعاون مع إداره التحريات والبحث الجنائي من تحديد الأشخاص والقبض عليهم.

وتابع أنه اتضح أن ثلاثه منهم أحداث في العقد الثاني من العمر وأربعه منهم في العقد الثاني والثالث من العمر، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقيه والاستدلاليه اللازمه، تم إحالة المذكورين مع الأوراق الى جهه الاختصاص.

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