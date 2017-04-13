الخدمة المدنية ستعلن الليلة أسماء المرشحين للوظائف الإدارية عبر جدارة

المواطن ـ شريف النشمي ـ الرياض:

تعلن وزارة الخدمة المدينة أسماء المرشحين على الوظائف الإدارية رجال مساء اليوم الخميس .

وأكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين على الوظائف الإدارية (رجال) مساء اليوم الخميس.

ودعا المنيف المرشحين إلى مطابقة بياناتهم، اعتباراً من الأحد المقبل، وحتى الخميس.

وأضاف المنيف أنَّ “المطابقة متاحة في أي من فروع أو مكاتب الوزارة في مختلف مناطق ومدن المملكة”، لافتًا إلى أنَّ “الدعوة لمطابقة البيانات لا تعني الترشيح النهائي”.

وقال إنه “سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين النهائية في وقتها، كما هو محدد في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية.

“المواطن” ستنشر الاسماء حال توفرها

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