الخدمة المدنية تُمدد التقديم للوظائف الإدارية النسوية .. وتدعو للدخول لـ #جدارة لهذا السبب

المواطن - شريف النشمي - الرياض

مددت وزارة الخدمة المدنية فترة التقديم على الوظائف الإدارية النسوية حتى يوم الأحد المقبل، داعية المتقدمات إلى الدخول إلى حساباتهن في نظام جدارة لإضافة الوظائف التي لم تتمكن من التقديم عليها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : تحقيقًا لرغبة العديد من المواطنات الراغبات في التقديم على الوظائف الإدارية، والتي لم تتمكن من التقديم عليها، ‏فقد مددت الوزارة فترة التقديم عليها، وذلك حتى مساء يوم الأحد المقبل الموافق 1438/7/19، كما تهيب الوزارة المواطنات الراغبات في التقديم عليها الدخول على حسابهن في نظام جدارة على موقع الوزارة الإلكتروني من أجل إضافة الوظائف التي لم تتمكن من التقديم عليها، بالتوفيق للجميع.

وكانت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية دعت الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم لتلك الوظائف (رجال / نساء) سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة لتقديم طلباتهم عبر برنامج جدارة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام(رجال/ نساء) التي تلقت وزارة الخدمة المدنية طلبات إشغالها في نظام جدارة إلى تاريخ 24/6/1438هـ.

وكان إجمالي عدد الوظائف التي طلبت الجهات الحكومية شغلها بالإعلان حسب حاجتها (1894) وظيفة شاغرة .

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