العمل تنفي إسقاط إعانة ذوي الإعاقة
لا يوجد على قوائم الانتظار أي مستحق

العمل تنفي إسقاط إعانة ذوي الإعاقة

2017/04/27
الساعة 10:33 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن ـ شريف النشمي ـ الرياض:

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ما تم تداوله حول إسقاط إعانة ذوي الإعاقة، مؤكدًة أنَّ الإعانة وصلت لمستحقيها، وأنه لا يوجد أي شخص على قوائم الانتظار.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنَّ “‏الوزارة تؤكد وصول الإعانة لمستحقيها من الأشخاص ⁧‫ذوي الإعاقة‬⁩، حيث شملت 479 ألف شخص.. ولا يوجد على قوائم الانتظار أي مستحق”.

وكان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا معلومات تفيد بتوقف إعانة ذوي الإعاقة، ودشن مغردون وسم “إسقاط إعانة التأهيل الشامل” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معبرين من خلاله عن غضبهم عن هذه الخطوة، قبل أن تنفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هذه المعلومات.

 

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