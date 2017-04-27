الفيصل يستقبل نائب أمير مكة تمهيدًا لمباشرة مهام عمله

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وكان الأمير عبدالله قد وصل عبر الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم الخميس.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وعددًا من أصحاب السمو الامراء ، والمسؤولين في القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين.