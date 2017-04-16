المواطنون يترقبون نتائج جلسة الشورى الإضافية

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون ما ستسفر عنه جلسةُ مجلس الشورى الإضافية، اليوم الأحد، بعد أن وجّه رئيس مجلس الشورى الدعوة للأعضاء بالحضور.

وما بين توقعات بأن يقوم المجلس بدراسة قرارات قد ترى النورَ خلال اليومين المقبلين، إلا أن حالة من الترقب تسود المواطنين والمراقبين عما ستخرج به الجلسة عبر بيان قد يصدر كما جرت العادة عليه بعد كل جلسة للمجلس.

وكان المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا قد أكد أن عقد مجلس الشورى جلسة إضافية أمر طبيعي في تقاليد العمل الشوري، مستشهداً بعقد جلسات إضافية خلال الدورات الماضية. فضلاً عن أن نظام المجلس نص على عقد المجلس جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل، أي عقد جلستين في الشهر، بينما الواقع يشير إلى أن المجلس يعقد حالياً ثلاث جلسات كل أسبوعين بمعدل ست جلسات شهرياً على الأقل، مما يشير إلى حرص المجلس وأعضائه على إنجاز الموضوعات المحالة إليه بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.

ولفت إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس نظمت عقد مثل هذه الجلسات أو تقديم جلسات للمجلس أو حتى تأجيلها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

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