بأمر الملك .. أسماء 8 نواب لأمراء 8 مناطق

المواطن – واس

صدر اليوم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتعيين 8 نواب لأمراء المناطق فيما يلي أسمائهم :

الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة عسير.

الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائبا لأمير منطقة المدينة المنورة.

الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة جازان.

الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة الرياض.

الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائبا لأمير المنطقة الشرقية.

الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائبا لأمير منطقة القصيم.

الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة مكة.

الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة نجران.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :