بالاتفاق مع زوجها المقيم .. لصان احتجزا مواطنة وهدداها بحزام ناسف لدفع فدية مليونية

المواطن - مكة المكرمة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من الإيقاع بلصين هاجما مواطنة وهدداها بحزام ناسف مقابل دفع مبلغ مليون ريال لتتضح بعد ذلك المفاجأة الكبرى أن كل ذلك كان بالاتفاق مع زوجها من جنسية عربية.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي أن مركز العمليات الموحد (911) تلقى بلاغاً يوم أمس الاثنين من مواطنة سعودية في العقد الرابع من عمرها عن دخول شخصين لمنزلهم في محافظة جدة وبحوزتهما سلاح نوع مسدس، وسكين وادعائهما أن لديهما حزاماً ناسفاً.

وأوضح أنهما قاما باحتجاز زوجها من “جنسية عربية” والتهديد بقتله أو دفع (مليون ريال) لإخلاء سبيله، وأكد الناطق الإعلامي أن فرق دوريات الأمن بمحافظة جدة تمكنت من دخول المنزل والقبض عليهما بعد مقاومة رجال الأمن، ومحاولة الهرب وضبط بحوزتهما السلاح المسدس والسكين ومبالغ مالية من عدة عملات، وتبين أن أحدهما من جنسية آسيوية، والآخر من جنسية عربية.

وأضاف أنه تأكد من خلال الإجراءات المتخذة أن الجانيين كانا على اتفاق مع زوج المبلغة ليتمكنوا من ابتزازها ليحصل الزوج على المبلغ، وقد اتخذت إجراءات الضبط اللازمة وأوقف الثلاثة تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :