بالصور.. نفق المعارض المتعثر بخميس مشيط يلتهم مركبة ظهر الجمعة

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ خميس مشيط:

رصدت عدسة “المواطن“، ظهر اليوم الجمعة، سقوط سيارة من نوع كيا، في نفق المعارض المتعثر منذ عامين.

وسقطت المركبة، وسط النفق في بحيرة من المياه، فيما سارع الدفاع المدني في استخراج قائد السيارة، التي تهشمت كليًا، وتعرض قائدها لإصابات مختلفة.

ونقل قائد المركبة، عن طريق إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى، بينما باشرت دوريات المرور والدوريات الأمنية تنظيم الحركة المرورية، حيث شهد الموقع تجمهرًا كبيرًا، وتوقفًا للحركة المرورية، بسبب تزامن الحادث مع خروج المصلين من صلاة الجمعة.

وحمّل المتجمهرون أمانة منطقة عسير، مسؤولية الحادث، بسبب تعثر المشروع، وتسليمه منذ البداية لمقاول لا يملك إمكانات تنفيذ مثل هذه المشاريع، مما أدى الى تعثره.

يذكر أنَّ “المواطن”، قد نشرت مساء الخميس، نقلاً عن مصادرها، ترسية إكمال المشروع على الشركة الصينية، التي نفذت جسر باحص، والجسر الخماسي، وفي انتظار إنهاء إجراءات الترسية مع الوزارة.

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