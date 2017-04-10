بالفيديو.. الهلال يعزف أجمل الألحان وصدارته في كل مكان

المواطن - محمد سلام

تغلّب نادي الهلال على ضيفه الوحدة الإماراتي بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ليرفع الفريق رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة.

هدف المباراة الوحيد أحرزه محترف الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو، من ركلة جزاء عند الدقيقة 24، واستطاع حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف، التصدي ببراعة لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول، ووقف المعيوف أمام ركلة الجزاء التي نفّذها اللاعب الأرجنتيني سباستيان تيجالي، حيث سدّدها قوية بيمينه، لكن حارس الهلال مسك الكرة بكل اقتدار.

وفي بداية الشوط الثاني، استطاع الوحدة تهديد مرمى الهلال لأكثر من مرة إلا أنهم لم يحققوا أي نتيجة وظل الضغط مستمرًا من الفريقين لتنتهي المباراة بفوز الهلال بهدف دون مقابل.

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