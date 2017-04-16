تعاون أمني يطيح بوافد تحرّش بالمذيعات على الهواء بعبارات خادشة

المواطن ـ الرياض:

أطاحت شرطة منطقة الرياض، بالتعاون مع نظيرتيها في مكة المكرّمة والطائف، بوافد مصريّ، دأب على الاتصال بالمذيعات، على الهواء مباشرة، والتحرّش بهنّ.

وأوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، أنّه بتاريخ 20/6/1438هـ ورد لشرطة المنطقة بلاغ المدير التنفيذي لإحدى القنوات الإعلامية، مفاده قيام مجهول بالاتصال المباشر على الهواء، والتحرش بمذيعات القناة، مستخدماً عبارات خادشة للحياء والذوق العام.

وأشار الميمان إلى أنّه “عليه فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحليل البلاغ، واتّخاذ جملة من الإجراءات، أكدت تورط الشخص المذكور بما نسب إليه. وتم تحديد موقعه بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة، وشرطة محافظة الطائف”.

وبيّن متحدث شرطة الرياض أنَّ “الجهود أسفرت عن الإطاحة بوافد مصري الجنسية 47 عاماً، وبسماع أقواله أقرَّ بما نسب إليه، وتعمده الاتصال على القناة من رقم الجوال المضبوط بحوزته، ومضايقة المذيعات والتحرش بهن”.

وأكّد الميمان أنّه “جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق، وتطبيق نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية والإجراءات الجزائية بحقه”.

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