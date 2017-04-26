عاجل.. تفاصيل قرارات اتحاد كرة القدم في قضية عوض خميس

المواطن ـ محمد سلام

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف لاعب نادي النصر عوض خميس لمدة 6 أشهر، وتغريمه بمبلغ 300 ألف ريال؛ وذلك على خلفية توقيعه عقدين احترافيين مع ناديي الهلال والنصر.

كما تقرر إيقاف نادي النصر عن التسجيل لمدة فترة انتقالات واحدة، وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، وكذلك تغريم نادي الهلال مبلغ 500 ألف ريال، مع إيقاف غرم العمري، وكيل أعمال اللاعب، لمدة 6 أشهر وتغريمه بمبلغ 300 ألف ريال.

هذا وكان اتحاد الكرة السعودي قد عقد اجتماعا اليوم الأربعاء بعد حلّ لجنة الأحتراف وأوضاع اللاعبين لدراسة موضوع اللاعب عوض خميس، واتخاذ القرارات حياله، بعد أن شغل الشارع الرياضي طوال الأسابيع الماضية.

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