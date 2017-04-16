تفكيك شبكة تهريب يقودها مواطن مع أردنيين وإحباط تهريب 800 ألف قرص كبتاجون

المواطن ـ الرياض:

أسفر تعاون بين حرس الحدود، ومكافحة المخدّرات، في منطقة الجوف، عن تفكيك شبكة تهريب، يقودها سعودي، بالتعاون مع 4 أردنيين، وضبط 800 ألف قرص كبتاجون، في عملية نوعية، عبر حدود المملكة البرية مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أنه وفِي إطار متابعة رجال حرس الحدود لمخططات الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات، ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية، فقد تمكنت دوريات حرس الحدود بمنطقة الجوف ـ بتوفيق الله ـ من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين (كبتاجون)، عبر حدود المملكة البرية مع المملكة الأردنية الشقيقة.

وأشار إلى أنّه “تم رصد مركبة عند تجاوزها خط الحدود السعودية، وتم على الفور اعتراضها بالدوريات المتقدمة ومحاصرتها، والسيطرة على ركابها، وعددهم أربعة أشخاص، أردنيي الجنسية، قبل تمكنهم من مقاومة رجال الأمن بسلاحين رشاش ومسدس، تم ضبطها بحوزتهم. كما ضُبط بالسيارة التي كانوا يستقلونها (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) مخفية داخل إطارات سيارة، بغية تسهيل إيصالها إلى مستقبليها بدحرجتها عبر حرم الحدود”.

وأضاف “بمتابعة العملية الأمنية مع الجهات المختصة بمكافحة المخدرات، تم وفق خطه أمنية محكمة، القبض على المدبر الرئيس لمحاولة التهريب (سعودي)، فيما تواصل الجهات الأمنية ملاحقة آخرين ثبت علاقتهم بالجريمة”.

وأكد العقيد ساهر الحربي أنَّ “حدود المملكة ستكون بعون الله وتوفيقه عصيّة على كل من يسعى لعبورها بطرق غير نظامية، وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وما يمتلكونه من إمكانات آلية وتقنية لرصد وسرعة مباشرة أي محاولات والتعامل معها بما يقتضيه الموقف”.

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