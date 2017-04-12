جامعة الشمالية تعلن عن وظائف إدارية وفنية للسعوديين‫ رجال – نساء

المواطن – شريف النشمي – رفحاء

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة بالجامعة من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة العاشرة (للرجال، والنساء)، في مقر الجامعة في عرعر وفروعها في رفحاء وطريف والعويقيلة والتي ترغب الجامعة في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة حيث سيكون القبول متاحاً لمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد 19/7/1438هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس 23/7/1438هـ وسيكون التقديم من خلال بوابة التوظيف عبر موقع الجامعة (‪www.nbu.edu.sa‬) وفق الضوابط والشروط التالية:

‫الضوابط العامة:‬

* التقديم عبر الموقع الإلكتروني فقط ولن يقبل أي طلب ورقي.

* المتقدمون من منسوبي الجامعة أو غيرهم ممن لهم سابق خدمة سوف تطبق عليهم الشروط الواردة في دليل تصنيف الوظائف من حيث الحد الأدنى للمؤهلات العلمية ومجموع الخبرات المطلوبة لشغل الوظائف.

* يجب التأكد من أن الوظيفة مناسبة للمؤهل العلمي للمتقدم وفقاً للشروط الواردة في الإعلان.

* في حالة اختلاف المعلومات المسجلة للمتقدم عن الوثائق المرفقة فسوف يتم استبعاد الطلب.

* يجب طباعة استمارة التقديم عند استكمال الطلب.

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‫الوثائق المطلوب إرفاقها:‬

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* يجب رفع جميع الوثائق إلكترونياً بصيغة (PDF) وفي حال تعذر ذلك فلن ينظر في لطلب.

* الهوية الوطنية.

* المؤهل العلمي.

* معادلة الشهادة إذا كانت من جامعة غير سعودية.

* السجل الأكاديمي.

* الخبرات الحكومية مصادق عليها من الجهة (للخبرات المكتسبة في القطاع الخاص يجب إرفاق برنت من التأمينات الاجتماعية).

* قرار التعيين (خاص بموظفي الجامعة).

للاطلاع على الوظائف

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