حامد الضبعان يهاجم “الإعلام المحافظ” في تصريح ناري ومُثير .. ماذا قال ؟

المواطن - ماجد الفريدي - الرياض

“للأسف.. تمّ ترقيص الفتيات والرقص أمامهن في المسارح ورمي الهدايا التذكارية عليهن وتصوير السيلفي معهن على صرخاتهن باسم الإعلام المحافظ”.. جملة كتبها المنشد حامد الضبعان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ليفضح ما يقوم به بعض ممن ينتسبون للإعلام المحافظ.

وتابع في تغريدة أخرى، أن الفنّانين في حفلاتهم الغنائية داخل وخارج المملكة أكثر احترامًا وأدبًا من كثير ممن ينتسب للإعلام المحافظ، موضحًا أنّ هذا هو الواقع المؤسف.

ولفت إلى أنّ القنوات الفضائية المحافظة لا يمكن تحميلها مسؤولية تصرفات بعض المراهقين الذين أبرزتهم، لأنهم مسؤولون عنهم فترة ظهورهم فيها فقط، متابعًا أنّه يحترم ويقدر جميع القنوات الفضائية المحافظة، وتبقى – بحسبه – قناة المجد هي القناة المحافظة فعلًا ببرامجها وبنجومها وبجمهورها وبما يخرج على شاشتها.

وأشار إلى أنّ هناك جهودًا طيبة يقوم بها عدد من طلبة العلم والمشايخ الكرام الآن، لإيقاف العبث الذي يحصل باسم الإعلام المحافظ من البعض وتشويههم لهذا الإعلام الرائد.

وشكر الضبعان كل من تواصل معه من طلبة العلم والمشايخ والقضاة وسأل الله أن يبارك بجهودهم ويصلح بهم الحال.

يُشار إلى أن الضبعان قد أعلن قبل عدة أيام ، أن مشاركته القادمة ستكون عن طريق المسرحيات في عدد من المناطق والمسلسلات عبر عدد من القنوات الفضائية، لافتاً إلى أن تواجده كان في الإعلام المحافظ من خلال النشيد واعتزله، أما التمثيل فهو متواجد فيه منذ زمان من خلال قنوات محافظ. و الغير محافظة.

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