فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية برتبة جندي في الأمن العام

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت مديرية الأمن العام، ممثلة في شؤون التدريب، عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية برتبة (جندي)، لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأوضحت أنّه “على الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية التسجيل عبر بوابة التوظيف لوزارة الداخلية، من هنا، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 /7 /1438هـ، الساعة 10 صباحاً”.

وأشارت إلى أنّه “يستمر التسجيل لمدة أربعة أيام، وفق شروط القبول والمستندات المطلوبة والموجودة في الموقع الإلكتروني”.

وأفادت بأنَّ “الحضور والمراجعة سيكون بعد التسجيل عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، حسب الموعد المحدد بالرسالة النصية على الجوال لمن يتم قبوله مبدئيًا”.

وشدّدت على أنّه “لن يقبل أي مراجعة في غير موعدها وتاريخها المحددين حسب اليوم والتاريخ والمكان المعطى للمتقدم من خلال الرسالة النصية، مع ملاحظة الحضور بالزي الرياضي وحلاقة الرأس رقم (1)”، لافتة إلى أنّه “لا يوجد أفضلية بأسبقية التسجيل في الموقع، وسوف يتم الفرز عن طريق المفاضلة بين النسبة المئوية للمؤهل العلمي واختبار القدرات”.

وبيّنت، أنَّ شروط القبول تتمثل في:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب أن لا يقل المعدل التراكمي للمؤهل عن (%65) ألا تزيد مدة تخرجه عن خمس سنوات أن لا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن (%55) أن لا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية اجتياز اختبار اللياقة البدنية والفحص الطبي أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول ولا يوجد عليه مخالفات مرورية.

وأكّدت مديرية الأمن العام أنه “لن يتم النظر في طلب أي متقدم مخالف للشروط الموضحة بعاليه، وأنه في حال عدم صحة البيانات المسجلة سيتم استبعاد مقدم الطلب، علاوة على أن أي طلب سابق للتوظيف يعتبر ملغيًا ويجب التسجيل من جديد، وفي حالة القبول النهائي للمتقدم للخدمة العسكرية سيتم تعديل المهنة إلى (طالب عسكري)”.

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