مصادر ” المواطن ” : حراس أمن مهرجان الورد الطائفي 13 في قبضة الشرطة

المواطن ـ أحمد المسعود ـ الطائف:

كشف مصدر خاص لـ” المواطن “، أنَّ المتسببين في سرقة محلات وأكشاك مهرجان الورد 13 في محافظة الطائف هم من الحراسات الأمنية المتواجدة داخل حديقة الردف، مؤكّدًا أنَّ “الجهات الأمنية استطاعت القبض على الجناة واتّضح أنهم من الحراسه الأمنية التابعة لإحدى الشركات المتعاقدة”.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ ” المواطن “، أنَّ الجهات الأمنية استطاعت في ساعات، القبض على سارقي أكشاك ومحال مهرجان الورد، التابعة للأسر المنتجة والمشاركين.

وأوضح أنَّه “أثناء التحقيق مع الموقوفين، اتّضح أنَّ الجناة تسللوا صباح يوم الجمعة، وتمت متابعتهم بعد الاشتباه بهم، واعترفوا بما نسب إليهم”.

يذكر أنّه اختتم مهرجان وفعاليات الورد الطائفي 13، بعد أكثر من أسبوعين، استقبل خلالها مليون و456 ألف زائر، وفقًا للإحصاءات الرسمية التي أعلن عنها مجلس التنمية السياحية للمحافظة.

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