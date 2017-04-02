هنا أسماء المقبولين على وظائف الدفاع المدني

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني -عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني- عن أسماء المقبولين مبدئياً من المتقدمين للوظائف على مختلف الرتب (عريف، جندي أول، جندي).

وأوضح الدفاع المدني أنه على المقبولين التقيد بالمتطلبات الرئيسية والتعليمات التالية:

1. أصل بطاقة الهوية الوطنية، وعدد (2) صورة مكبرة منها.

2. أساس شهادة المؤهل العلمي الذي تم التقدم على الوظيفة بموجبها (شهادة الدبلوم، أو شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها) مع عدد (2) صورة مصدقة من الجهة التعليمية الصادر منها أما الوثائق الصادرة من خارج المملكة فتصدق الصورة من وزارة التعليم.

3. إحضار عدد (2) صورة لكل من المؤهلات الإضافية (الدبلوم البكالوريوس) وشهادات الدورات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع مع الأساس لمطابقتها، مع ضرورة أن تكون الشهادات التدريبية مصادقاً عليها من الجهة المشرفة على المعهد أو الكلية مصدر الشهادة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – إدارة التعليم).

4. أصل رخصة القيادة العمومي لمن تقدم على وظائف (قائد ومشغل آليات) مع صورة واضحة منها.

6. عدد (8) صور شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة بدون تعديل، مقاس (4×6) مكشوف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الهوية خلف الصورة.

7. إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عند القبول المبدئي.

8. طباعة نموذج الكشف الطبي المبدئي من الموقع والكشف لدى المراكز الصحية المختلفة أو المستوصفات الأهلية وإرفاقه ضمن المستندات المطلوبة عند تحديد موعد اللجنة.

9. الالتزام بالحضور بالزي الرياضي وبدون الجزمة الرياضية مع الاهتمام بالمظهر الخارجي وحلاقة الشعر على رقم (1).

10. التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ (حسب تقويم أم القرى)، وفي حال عدم الالتزام بذلك أو التأخر يلغى قبول المتقدم، علماً بأن قبول المتقدم مبدئياً لا يعني قبوله نهائياً.

11. يمنع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع اصطحاب المرافقين (أياً كانت صلة القرابة).

12. إحضار ملف علاقي أخضر توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

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