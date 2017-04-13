هنا أسماء 1639 مرشحًا للوظائف الإدارية عبر جدارة الخدمة المدنية

المواطن - شريف النشمي - الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (1639) مرشحًا على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال) والمعلنة في 02-07-1438هـ.

ودعت الوزارة المرشحين إلى مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة اعتبارا من يوم الأحد 19 – 07 – 1438هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 23 – 07 – 1438هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه في نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية .

واكدت وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية ستعلن في الموعد المحدد كما في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي (1438/1439).

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية.

– أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة. ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

اسماء المدعوين للمطابقة النهائية

STC 805580

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زين 701589







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