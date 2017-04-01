هنا روابط بث مباشر لمباراة الهلال والنصر

تنطلق في تمام الساعة 20.30 مباراة الديربي بين الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويسعى الهلال لمواصلة مشواره نحو الفوز بثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، وتعويض خسارة كأس السوبر عندما سقط أمام الأهلي بركلات الترجيح في بداية الموسم، ويتصدر الزعيم بطولة الدوري متفوقاً بفارق 8 نقاط عن النصر و9 نقاط عن الأهلي حامل اللقب قبل 5 جولات من النهاية ويبدو أنه في طريقه لاستعادة اللقب للمرة الأولى منذ 6 سنوات، ويملك الهلال 5 ألقاب في البطولة كان آخرها في 2015 عندما تغلب على النصر بركلات الترجيح في النهائي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وعلى الجانب الآخر، يأمل النصر في مواصلة مشواره في البطولة وتعويض هزيمته في نهائي كأس ولي العهد أمام الاتحاد في وقت سابق من الشهر الحالي، ولم يفز النصر باللقب منذ 1990 عندما تغلب على التعاون 2-0 لكنه يملك أربعة ألقاب.
وتقدم صحيفة “المواطن” روابط بث مباشر للمباراة..
https://www.youtube.com/watch?v=eRasLnfntsk
https://www.youtube.com/watch?v=jcv8weCHGsg
https://www.youtube.com/watch?v=BglnwbSGhrc
https://www.youtube.com/watch?v=OR-YCgjpJQg
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