هنا موعد ومكان إقامة كأس السوبر السعودي

المواطن - واس

وقع الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ومجلس أبو ظبي الرياضي عقد استضافة مباراة كأس السوبر لكرة القدم للموسم الرياضي المقبل التي ستجمع بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطل دوري جميل للمحترفين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال شهر يناير المقبل.

ومثّل الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال حفل التوقيع الذي جرى اليوم في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض الدكتور عادل بن محمد عزت، في حين مثّل مجلس أبو ظبي الرياضي الأمين العام عارف العواني، وبحضور نائب رئيس الخطوط السعودية للتسويق وإدارة المنتج الدكتور فهد الجربوع.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي في حديثه على هامش توقيع العقد أن مجلس الإدارة يسعى إلى إبراز القيمة الفنية لكرة القدم السعودية ونشرها على المستوى الخليجي، مبينًا أن استضافة دولة الإمارات الشقيقة لمباراة كأس السوبر لها أبعاد كثيرة ليست محصورة في مجال كرة القدم فقط .

وأضاف ، نفخر بالعلاقة بين السعودية والامارات والتي تحمل في طياتها الكثير، سائلاً المولى عز وجل أن تكون تجربة إقامة مباراة السوبر في أبو ظبي تجربة ناجحة على كافة المقاييس ، مشيراً أن المداخيل المالية المتوقعة من إقامة المباراة في أبو ظبي رجحت الكفة لصالح استضافتها في العاصمة الإماراتية عن الخيارات الأخرى المتاحة، سواءً بإقامة المباراة في داخل المملكة أو خارجها.

من جهته أوضح أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي عارف العواني ، أن المفاوضات لاستضافة مباراة كأس السوبر بدأت منذ وقت مبكر نظرًا لأهمية المباراة على مستوى منطقة الخليج، مبينًا أنهم لن يدخروا جهدًا في انجاح التجربة.

وأضاف ، أتمنى أن تكون تجربة مميزة لنا وللجماهير السعودية الراغبة بالحضور والتواجد، ونعد أن يكون التنظيم مميزًا ليثمر عن مباراة استثنائية من مختلف النواحي.

وأبان نائب رئيس الخطوط السعودية للتسويق وإدارة المنتج ، أن هذه الشراكة جاءت بعد دراسة كبيرة لمنتج الكرة السعودية، مبدئاً آماله بتعاون أكبر في المستقبل ، مضيفاً بأن دخول الخطوط السعودية في المجال الرياضي ليس بالجديد، بل تشرفنا أن نكون الناقل للمنتخب والكرة السعودية، كما أن هناك العديد من المساهمات المستقبلية في الكرة السعودية ، مؤكداً أن الخطوط السعودية وكما جرت العادة في مثل هذه المناسبات تقدم أسعارًا تتناسب مع قيمة الحدث، الذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، كما أن الخطوط ستعمل على تنظيم رحلات إضافية متزامنة مع الحدث.