وظائف شاغرة للجنسين بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف شاغرة للجنسين (الرجال والنساء)، لحملة شهادات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة.

وأبرزت أنَّ “ذلك وفق الشروط الواردة بلائحة التأمينات الاجتماعية، ونظام الخدمة المدنية ودليل تصنيف الوظائف، للعمل بفروع الهيئة بكل من الرياض، والدمام، والطائف.

وأشارت إلى أنَّ المناصب الشاغرة وفق المسميات التالية:

مشرف إداري – الرياض (للجنسين). فني دعم أول – الرياض (للجنسين). مراقب أمن وسلامة – الرياض (للجنسين). أخصائي إعلامي – الرياض (للجنسين). أخصائي علاقات عامة – الرياض (للجنسين). مراقب محلات إعلامية – الرياض (للجنسين). مراقب محلات إعلامية – الطائف (للجنسين). باحث قانوني – الرياض (للجنسين). مساعد إداري – الرياض (للجنسين). فني شبكات – الرياض (للجنسين). مساعد إداري – الدمام (للجنسين). باحث قضايا – الرياض (للجنسين). مراجع – الرياض (للجنسين). مستخدم – الرياض (للرجال). مستخدم – الدمام (للرجال). سائق – الرياض (للرجال).

شروط التقديم للمسابقة الوظيفية:

أن يكون سعودي الجنسية.

قد أكمل سبعة عشر عاماَ من العمر.

على إلا يكون يشغل وظيفة حكومية عند التقديم.

لائقًا صحيًا.

حسن السيرة والسلوك.

حائز على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والإمانة، حتى يمضي على انتهاء الحد أو السجن ثلاث أعوام على الأقل.

غير مفصول من الجهة التي كان يعمل بها لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاثة أعوام على الأقل.

الموظف الذي الذي انتهت خدماته من تلك الوظيفة بسبب أي من تلك الأسباب المبينة بالمادة (101) فلا يجوز تعيينه إلى بعد انقضاء سنتين من تاريخ طي قيده.

عدم التقديم على أكثر من وظيفة مع مراعاة المدينة المتقدم لها.

يجب تسجيل البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالمتسابق ورقم الجوال الشخصي للتواصل معه.

تعبئة البيانات وإرفاق السيرة الذاتية باللغة العربية فقط.

وبيّنت الهيئة أنَّ “التقديم مفتوح خلال 24 ساعة، لمدة 10 أيام، بدءًا من اليوم الأحد 1438/7/12هـ الموافق 2017/4/9م، ويستمر إلى يوم الخميس 1438/7/23هـ الموافق 2017/4/20م”.

وللاستفسار والتواصل مع إدارة الموارد البشرية عبر البريد الإلكتروني: (hrjob@gcam.gov.sa).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، ادخل من هنا.

STC 805580

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