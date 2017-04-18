عادل الكلباني ينعي الشهداء الـ ١٢: عظَّم الله أجرك يا وطني

المواطن- عبد الرحمن دياب

نعى الداعية الإسلامي، الشيخ عادل الكلباني، استشهاد 12 ضابطًا سعوديًا، اليوم الثلاثاء في حادث سقوط طائرة عامودية من نوع بلاك هوك.

وكتب الكلباني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، “عظَّم الله أجرك يا وطني وأحسن عزاءك”.

وأعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، عن استشهاد 4 ضباط، و8 ضباط صف من القوات المسلحة السعودية، إثر سقوط طائرة عمودية من نوع بلاك هوك أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب.

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