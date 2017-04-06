عسيري للأمم المتحدة: أجيبونا لماذا تختارون صف الانقلابيين؟

المواطن ـ الرياض:

تساءل المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، المستشار لدى وزير الدفاع السعودي، اللواء ركن أحمد عسيري، عن السر وراء إصرار الأمم المتحدة أن يبقى ميناء الحديدة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية؟”.

ودعا عسيري، في تصريحات إعلامية الخميس، الأمم المتحدة إلى “تقديم إجابة واضحة عن هذا السؤال”، مطالبًا إياها بأن “تقف في صف الشعب اليمني لا في صف الانقلابيين”.

وانتقد مستشار وزير الدفاع، إصرار الأمم المتحدة على استمرار سيطرة الميليشيات الانقلابية على ميناء الحديدة في اليمن، عبر اعتباره رمزًا للعمل الإنساني، مبيّنًا أنَّ “الأمم المتحدة تختزل الوضع الإنساني في اليمن في ميناء الحديدة، وهذا يسيء للشعب اليمني”، ومشدّدًا على ضرورة أن تسيطر الحكومة الشرعية على جميع مناطق البلاد.

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