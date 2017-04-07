عضو شرف يسخر من إدارة الأهلي بعد التعادل مع الباطن !

المواطن ـ محمد سلام

شن عضو شرف النادي الأهلي، نواف بن عصاوي، هجومًا حادًا على إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد المرزوقي، مؤكدا أنها السبب الرئيسي في هبوط مستوى الفريق خلال الموسم الحالي.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل أمام ضيفه الباطن بهدف لكل فريق، في لقاء أُقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، ضمن قمة مباريات الجولة 22 من دوري جميل للمحترفين.

وعقب نهاية اللقاء، قال بن عصاي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “طموح المرزوقي أكبر من الدوري وأكبر من آسيا”، مضيفا بقوله: “أحسن الله عزاكم في الدوري”.

هذا وأصبح رصيد الأهلي 45 نقطة في المركز الثالث، وبات رصيد الباطن 22 نقطة في المركز العاشر، واقترب الهلال من التتويج باللقب في حالة فوزه بالجولة المقبلة على الأهلي ضمن الأسبوع 23 من دوري جميل.

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