عقاب رادع لمشاركين في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.. هذا ما فعلوه!

المواطن- الرياض

أكّد المُتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الدكتور طلال الطريفي، أنّ إدارة المهرجان استكملت إجراءات التحقيق ومراجعة الصور المرئية، الخاصة بوقوع حالة تسلل لمشاركين للميدان للعبث بإبلهم المشاركة، أمس الجمعة.

وأوضح أنّ اللجنة القانونية للمهرجان أصدرت قرارين بحق اثنين من المشاركين المسؤولين عن تلك الحالة بإلغاء مشاركتهما واستبعاد إبلهما من المسابقة وحرمانهما وفرديتيهما المسجلتين من المشاركة في مسابقات المهرجان لمدة ثلاث سنوات، مهيبًا بجميع المشاركين الالتزام بضوابط المهرجان وعدم الإخلال بها لاستمرار المنافسات في بيئة مناسبة وعادلة للجميع.

ولفت الطريفي إلى إعلان إدارة المهرجان أنّه تمّ تشكيل فريق علمي خاص لدراسة ظاهرة الغش والعبث وتقديم توصياتها للإفادة منها في دورات المهرجان المقبلة.

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