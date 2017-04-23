فهد بن تركي يشكر الملك لتعيينه نائباً لأمير القصيم: وسام شرف يُعتز به

المواطن - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل, الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الكريم بتعيينه نائباً لأمير منطقة القصيم.

وقال سموه : إن إمارة منطقة القصيم بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، حققت الكثير من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن في المنطقة في ظل مسيرة الخير والنماء التي تعيشها المملكة في هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ، لتصل إلى عصر التقدم والنهضة والتطور في شتى المجالات خصوصاً أنهم يقدمون بشكل دائم الغالي والنفيس ليتحقق للوطن والمواطن كل خير ورغد عيش.

وسأل سمو الأمير فهد بن تركي بن فيصل, المولى عز وجل أن يكون خير سند وعضيد لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، وأن يكون عند حسن ظن القيادة، مستشعراً بأن هذا التعيين إنما هو تكليف وتشريف ومسؤولية ووسام شرف يعتز به، متطلعاً أن يسهم بما يوازي هذه الثقة الغالية، وأن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.

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