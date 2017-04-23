في عهد سلمان الحزم.. إعفاء أول وزير بسبب التجاوزات واستغلال النفوذ

المواطن - أحمد المسعود

في أول عهد لملوك المملكة العربية السعودية أعفى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الخدمه المدنية خالد بن عبدالله العرج، استنادًا على ما ارتكبه من مخالفات وتجاوزات رفعت من مكافحة الفساد.

وأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز، بـتشكيل لجنة للتحقيق فيما ارتكبه خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية السابق من تجاوزات.

وتجاوز وزير الخدمة المدنية السابق بتعيين أحد أبنائه في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بعد أن تمّ رفع ملف الوزير إلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد رأت بعد تحقيقها المتوسع أن تعيين ابن وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج غير سليم، حيث عُين ابنه على راتب شهري مرتفع وقدره 21 ألف ريال.

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