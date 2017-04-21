قرية إندونيسية لا تدفن موتاها .. والسبب !

قرية إندونيسية لا تدفن موتاها .. والسبب !

2017/04/21
الساعة 8:27 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - وكالات

في واحدة من أغرب العادات المرتبطة بالموت في العالم، يحتفظ سكان إحدى القرى الإندونيسية بجثث موتاهم داخل منازلهم.

ويعتقد سكان قرية توراجان في إندونيسيا أن الموتى لا يفارقون الحياة حين يموتون بل يعانون من بعض الأمراض التي تحول دون تواصلهم مع الأحياء.

ويحتفظ أهالي القرية بجثث الموتى في صناديق خشبية بعد أن يتم حقنها بمادة الفورمولين لمنعها من التحلل.

ويؤمن أهالي القرية أن وجود جثث الأموات معهم يخفف من ألم الحزن والفراق وأنهم سيشعرون بالألم الشديد إذا ما قاموا بدفن أحبائهم تحت التراب.

 


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